شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح موقف النظارات من ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن النظارات المدرجة في القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن النظارات المدرجة في القائمة الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية. وأضافت أن النظارات التي لم تدرج فستخضع للضريبة، مؤكدة أنه يمكن الإطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي هنـــا .

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