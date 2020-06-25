حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين توقعت الهيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وطول الساحل الغربي غدًا الجمعة.

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