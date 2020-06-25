شكرا لمتابعة خبر عن شبان يؤدون "رقصة التابوت" للتوعية ضد كورونا في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

استعان مجموعة من الشبان في جدة بفكرة رقصة التابوت التى قام بأدائها فرقة أفريقية في غانا من أجل التوعية بالاجراءات الوقائية ضد كورونا.

وقام أعضاء بأداء حركات راقصة في المولات والأماكن العامة للتوعية بضرورة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

ولفت الشبان انتباه الآخرين إليهم بملابسهم السوداء وبحملهم للتابوت، في إشارة منهم بأن من لا يلتزم بالاجراءات الوقائية سيكون مصيره الموت.

كما قام أعضاء الفرق بالترويج لما يقدموه في مقاطع فيديو نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.