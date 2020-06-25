شكرا لمتابعة خبر عن حالات يجب فيها تقديم بلاغ مخالفة لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي يجب فيها على الشخص تقديم بلاغ مخالفة في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي يجب فيها على الشخص تقديم بلاغ مخالفة في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط هنــــــا والحالات هي: • عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة. • عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها. • عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية. • تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن (للمسكن الأول / للتعليم الأهلي/ الرعاية الصحية الخاصة). Advertisements • عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة. • عدم توضيح قيمة الضريبة على الأسعار أو التوضيح أن الأسعار شاملة للضريبة. • تحصيل ضريبة على منتج صفري (غير خاضع للضريبة). • احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%. • كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة. • تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة. • عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالات يجب فيها تقديم بلاغ مخالفة لضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.