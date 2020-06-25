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شفاء أصغر طفلة مصابة بكورونا في ينبع

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الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى):

سجل مستشفى ينبع العام شفاء طفلة لم يتجاوز عمرها 15 يوما من فيروس الجديد.

وكانت الطفلة قد دخلت المستشفى منذ عدة أيام، وتم تقديم الرعاية الطبية لها بقسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة حتى تماثلت للشفاء.

ومن جهتهم، قدمت أسرة الطفلة الشكر لمنسوبي المستشفى والفرق الطبية على ما بذلوه لعلاج طفلتهم الصغيرة.

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