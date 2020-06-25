شكرا لمتابعة خبر عن المنطقة الشرقية تُسجل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

شهدت مدن ومحافظة المنطقة الشرقية، تسجيل أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا، اليوم الخميس.

وسجلت الشرقية 1597 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تصدرت الدمام عدد الإصابات بـ 333 مصابًا.

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وسجلت الهفوف والقطيف 304 إصابة لكل منهما، ثم الخبر 139، المبرز 130، الظهران 100، صفوى 81، حفر الباطن 59، الجبيل 58، راس تنورة 45، بقيق 16، النعيرية 5، مليجة 8، الخفجي 7، سلوى 5، البطحاء 2، سيهات1.

يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أعلنت عن تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 170639 حالة.