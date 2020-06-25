شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: لا دليل على أن كورونا تسبب أضرار دائمة بالرئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة بأنه لا دليل على أن كورونا يتسبب بأضرار دائمة في الرئة. أعلنت وزارة الصحة بأنه لا دليل على أن كورونا يتسبب بأضرار دائمة في الرئة. ومن جهة أخرى قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بأن استخدام الكمامة الطبية لا يتجاوز يوم واحد. وتابع بأن الإلتزام بالكمامة القماشية يمنع انتقال الرذاذ التنفسي.

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