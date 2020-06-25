شكرا لمتابعة خبر عن صورة طريفة للملك سعود مع ابنته الأمير نوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز مع ابنته الأمير نوف. وثقت صورة قديمة الملك سعود بن عبدالعزيز مع ابنته الأمير نوف. وظهر الملك في الصورة وهو يبتسم ويحمل ابنته، بينما كانت الصغيرة تنظر في اتجاه آخر.

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