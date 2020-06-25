شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العبدالعالي يقدم نصائحه للمواطنين للحفاظ على صحتهم خلال فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم المتحدث بإسم وزارة الصحة دكتور محمد العبدالعالي،نصائحه للمواطنين خلال فترة الصيف وما الإجراءات المتبعة للحماية من كورونا أثناء التنقل عبر وسائل المواصلات المختلفة والذهاب إلى المتنزهات، بإتباع السلامة والإجراءات الإحترازية المتبعة.

وتابع العبدالعالي، بأن على المواطنين الإبتعاد عن الإزدحام، وفي حال وجد المكان مزدحم يجب تغييره فورا، مردفا بأن صحتك أهم.

وطالب المتحدث بإسم وزارة الصحة بعدم تبادل الأدوات الشخصية، والإهتمام بصحة الأطفال وترك المكان نظيف، وتعقيم وتنظيف المكان الذي تتواجد به.