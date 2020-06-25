الجبير يبحث علاقات التعاون مع سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى السعودية

التقاهم اليوم في ديوان وزارة الخارجية
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم؛ سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة، وهم «سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا آنتي روتوفيوري القائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز».
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الاسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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