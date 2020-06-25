‏جولات رقابية مكثفة على صالونات الحلاقة بالقصب

للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة «كورونا»
أجرى رئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، اليوم الخميس، جولة تفتيشية على صالونات الحلاقة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين والمقيمين.
ورافق الدغيشم في جولته الرقابية رئيس قسم صحة البيئة بالبلدية بندر الغبيوي، وعدد من المراقبين الصحيين؛ حيث تم التأكد من التزام العاملين بصالونات الحلاقة بالاشتراطات الصحية الجديدة للوقاية من «كورونا المستجد»، وذلك بارتداء الملابس الخاصة بالعمل، وتعقيم الأدوات، ونظافة المكان، مع المحافظة على تباعد الزبائن ولبس الكمامات والنظافة الشخصية المستمرة.
وفي ختام الجولة، أكد الدغيشم، ضرورة الزيارات المستمرة لصالونات الحلاقة؛ لضمان تنفيذ التعليمات بدقة، وعدم التهاون في توقيع العقوبات عند ظهور تقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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