«تباعد»: التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة الأندرويد

عبر متجر جوجل بلاي
أوضح تطبيق «تباعد» المعتمد من وزارة الصحة، توافر التطبيق لمستخدمي أجهزة الأندرويد.
وذكر التطبيق، عبر حسابه بتويتر، أن تطبيق تباعد أصبح متاحًا لمستخدمي أجهزة الأندرويد OS6 فأعلى، ويمكن لهم تحميل التطبيق على متجر جوجل بلاي، من خلال الرابط التالي:
يُذكر أن التطبيق يساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كانوا مصابين أو مخالطين لمصاب بفيروس كورونا، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.
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