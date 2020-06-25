بالفيديو.. متحدث الصحة يوجه رسالة للمتعافين من فيروس كورونا بشأن احتمال عودة الإصابة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن الحالات في السعودية لم يُرصد فيها أي عودة للإصابة بكورونا لأي متعافٍ، مؤكدًا أن هذا يتوافق مع ما هو موجود ومرصود ومثبت عالميًّا حتى الآن، وأنه من المبكر جدًّا الوصول إلى النتيجة النهائية المتعلقة بالمناعة الخاصة بعودة الإصابة مجددًا للمصابين، وأن الأبحاث والرصد والدراسات مستمرة في هذا الشأن.

وأكد العبدالعالي، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الخميس، أنه لا دليل على أن كورونا يتسبب في أضرار دائمة في الرئة، وأن معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء وليست بحاجة للرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن المملكة تقدم الخدمات الطبية للجميع بلا استثناء.

وكانت وزارة الصحية كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 170ألفًا و639، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 117 ألفًا و882، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1428 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 51 ألفًا و325.

أما على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية فقد تم تسجيل 41 حالة وفاة، و5 آلاف و85 حالة تعافٍ.

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