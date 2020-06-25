الأرصاد تعلن «طقس الجمعة»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات برد على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الجمعة، الذي تكون الفرصة فيه الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 4 مناطق.

وقالت «هيئة الأرصاد» في بيان: «إن الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للمملكة».

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين ١٨–٤٢ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين ١٨-٤٠ كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

«الصخري» يتوقع موعد تلاشي موجة الاعتدال وبدء الطقس الحار