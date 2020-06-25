مطار أمالا.. تفاصيل مستوحاة من البيئة الصحراوية وتجسيد لرؤية 2030

كشفت مشروع أمالا، وهو أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، عن تصميم فريد لمطاره الدولي المستوحى من التأثير الخلاب لسراب البيئة الصحراوية الساحرة.

وأوضح مشروع أمالا، في تغريدة على حسابه الموثق بموقع التغريدات القصيرة « تويتر»، أن مشروع المطار يعد الأول من نوعه ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والمعد ليصبح وجهة عالمية للسياحة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، في أجمل المناطق غير المكتشفة في العالم.

مطار أمالا تصميم ساحر من طبيعة خلابة

وأوضحت أمالا، التي تعد الوجهة السياحية الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة، أنه تم اعتماد مجموعة فريدة في التصميم استُوحيت من الموقع والطبيعة الصحراوية الخلابة، مضيفة أنه من المقرر استكمال تنفيذ المطار في عام 2023، وتوقعت أن يستقبل حوالي مليون زائر عند افتتاحه رسمياً.

ويأتي مطار أمالا بتصميم «فوستر بارتنز» و«إيجز ميدل إيست» على شكل جوهرة على ساحل شمال غرب المملكة، في المشروع الذي يوصف بـ«ريفيرا البحر الأحمر».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمالا، نيكولاس نيبلز، إن المطار يشكل بوابة الدخول إلى عالم «أمالا»؛ حيث سيتم استقبال الزوار بتجارب شخصية متميزة بدءاً من لحظة مغادرتهم للطائرة.

وأضاف نيبلز، أن مطار أمالا سيوفر بيئة فريدة مستوحاة من فلسفة المشروع الخاصة؛ حيث سيشكل مساحة رائعة تعكس أسلوب الفخامة وأرقى مستويات الرفاهية، ما يمثل نقطة الانطلاق المثالية لرحلة لا نظير لها من التجارب الرائعة التي ستُحفر في ذاكرة المسافرين.

مشروع أمالا تجربة سياحية غير مسبوقة

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ومن المنتظر أن يصبح مشروع أمالا، إضافة غير مسبوقة لتطوير قطاع السياحة والضيافة المتوقع انتعاشه خلال السنوات القادمة، باعتباره وجهة فريدة للمنتجعات الفاخرة التي تقدم مزيجا من التجارب وفرص اكتشاف الذات بما لا يتوافر في أي منتجعات العالم.

وتمنح «أمالا» زائريها تجربة ثرية على ساحل «تريبل باي» في قلب البحر، والمستوحى من الفنون والنقاء ومتعة الاستجمام.

ويشمل مشروع أمالا منتجعات عالمية فاخرة، وأنشطة استجمام استثنائية، وأكاديمية مميزة لممارسة الرياضة ومرافق للأندية الرياضية المنوعة «الفروسية والبولو وسباق الهجن والصقور والغولف والتنس».

وستحتضن صحراء آمالا كذلك كل الاحتياجات الفنية من استوديو ومحلات حرفية ومعارض ومرافق تحتضن كافة الفنون، ما يجعله ملاذا استثنائيا للفنانين، فضلًا عن حدائقه الغناء الملتفة حول الفلل المصممة كمتحف حي لاستعراض الأعمال الفنية والمنحوتات والمناظر الطبيعية الخلابة.

ومن المقرر أن يستضيف مشروع آمالا أضخم الفعاليات الفنية والثقافية، ما يجعله مركزا للفن والثقافة في الشرق الأوسط، ومقرا لتجمع النخب من كل أنحاء العالم.

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