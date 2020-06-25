أخبار السعودية اليوم.. ضبط «مقلد صوت الفتاة».. والصحة تكشف سبب مرض 6 أفراد من أسرة واحدة بكورونا

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 170 ألفًا و639، فيما أغلقت أمانة محافظة جدة 133 محلًا تجاريًّا بأنشطة متنوعة لمخالفة البروتوكولات الوقائية، وإلى التفاصيل:

الجهات الأمنية تلقي القبض على «مقلد صوت الفتاة» بجازان

‏تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من إلقاء القبض على شاب يقلد صوت فتاة في «سناب شات» ويتحدث بألفاظ غير لائقة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقام «مقلد صوت الفتاة» بتجاوز النظام؛ حيث صور عددًا من اللقطات والمعالم بعدد من قرى جازان.

فيديو.. سلوك خطير من شخص بمحطة وقود.. والدفاع المدني يغلقها

أغلق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة محطة وقود واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وذلك بعد تعبئة أحد الأشخاص الوقود لمركبته من خلال جالون من داخل المركبة.

«الضمان الصحي» يوضح خيارات فحص كورونا لـ«المؤمن عليهم»

أوضح مجلس الضمان الصحي أن المُؤمَّن عليه يملك عددًا من الخيارات لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحًا أنه وفقًا لتعميم وزير الصحة بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد من مواطنين ومقيمين؛ يمكن إجراء الفحص دون تحمُّل أي مقابل مالي عبر عدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

وزارة العدل: 6 خطوات للاستفادة من خدمة صحيفة الدعوى التجارية

أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة صحيفة الدعوى التجارية التي تُمكِّن المستفيدين من رفع الدعوى إلى المحكمة التجارية، واستكمال جميع البيانات بطريقةٍ إلكترونيةٍ عبر بوابة «ناجز» دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

توضيحات مهمة من الجوازات السعودية لحاملي هوية مقيم

أعلنت المديرية العامة للجوازات عدة توضيحات مهمة بشأن حاملي هوية مقيم، ونبهت في الوقت نفسه إلى العقوبات التي تنتظر غير المجددين للهوية في الموعد المحدد، وردت عبر حسابها الرسمي والموثق على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، على عدد من الاستفسارات بشأن تجديد هوية مقيم.

إدانة أوروبية لصواريخ ومفخخات الحوثيين ضد مدن سعودية: تعرقل السلام

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، محاولات الاعتداء التى تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران) ضد مدن سعودية، عبر الصواريخ البالستية، والطائرات المسيرة المفخخة، وسط تأكيدات بأن الاعتداءات عبر الحدود تعرقل جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، وقالت المتحدث الرسمي الأوروبي، بحسب «العربية»، إن «الاتحاد يدين اعتداءات الحوثيين على مدن سعودية، وإن الاعتداءات عبر الحدود تعرقل جهود جريفيث للحل».

حساب المواطن: إضافة تابع لحساب الأم لا يحتاج إلى «هويتها»

قال برنامج حساب المواطن إن بطاقة هوية الوالدة ليست من ضمن المستندات المطلوبة في حال إضافة تابع لحسابها، وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، أن بطاقة هوية الأم ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وأنه يتم إرفاق «صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم».

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وزارة الصحة: تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1428

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 170ألفًا و639، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 117 ألفًا و882، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1428 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 51 ألفًا و325، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و5 آلاف و85 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الصحة: 6 إصابات بفيروس كورونا في عائلة واحدة.. والسبب إهمال تعقيم اليدين

كشفت وزارة الصحة عن قصة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تسببت في إصابة 6 أفراد من عائلته بعد نقلها العدوى لهم، وذلك بعد إهمال تعقيم اليدين باستمرار، وأوضحت أن أحد أفراد العائلة يعاني الضغط والسكري؛ حيث لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

بـ333 حالة.. الدمام تتصدر إصابات كورونا.. والرياض تواصل التراجع بـ241

تصدَّرت مدينة الدمام الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلةً 333 حالة، من أصل 3372 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 331 حالة في مكة المكرمة، و304 في كل من الهفوف والقطيف، و241 في الرياض، و218 في جدة، و143 في خميس مشيط، و139 في الخبر، كما تم تسجيل 130 في المبرز، و119 في الطائف، و100 في الظهران، و97 في المدينة المنورة، و81 في صفوى، و59 في كل من حائل وحفر الباطن، و58 في الجبيل، و47 في تبوك، و46 في أبها، 45 في راس تنورة، و40 في بريدة.

مخالفة البروتوكولات الوقائية تدفع «أمانة جدة» إلى إغلاق 133 محلًا تجاريًّا

أغلقت أمانة محافظة جدة 133محلًا تجاريًّا بأنشطة متنوعة لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مشيرة إلى تكثيف جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية على جميع المحال والأنشطة التجارية بعد صدور قرار رفع منع التجول والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها.

الجوازات تحدد شرطين لإلغاء «الخروج النهائي» للمقيم المسجل في «أبشر»

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن إلغاء الخروج النهائي للمقيم بعد تسجيله عبر منصة «أبشر» أو «مقيم» ضمن مبادرة عودة، من خلال صاحب العمل مع اشتراط سريان صلاحية هوية مقيم؛ للتمكن من إتمام الإجراء، جاء ذلك ردًا من الجوازات على استفسار وردها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر» يقول صاحبه: «عندي سائق خاص هندي سويت له خروج نهائي قبل شهر وسجلته في برنامج عودة.. هل أستطيع إلغاء الخروج النهائي؟»؛ حيث أجابت الجوازات: «أهلًا بك، يتم الإلغاء عبر منصة (أبشر) أو (مقيم) لصاحب العمل ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.. سعدنا بتواصلك».

مصادرة أكثر من طن فواكه فاسدة في نطاق بلدية العزيزية بمكة المكرمة

واصلت بلدية العزيزية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين، وصادرت أكثر من طن فواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتأتي هذه الحملات امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بهدف القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

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