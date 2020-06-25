الصحة: 6 إصابات بفيروس كورونا في عائلة واحدة.. والسبب إهمال تعقيم اليدين

كشفت وزارة الصحة عن قصة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تسببت في إصابة 6 أفراد من عائلته بعد نقلها العدوى لهم، وذلك بعد إهمال تعقيم اليدين باستمرار، وأوضحت أن أحد أفراد العائلة يعاني الضغط والسكري؛ حيث لا يزال يتلقى العناية المركزة في أحد المستشفيات.



وسجلت وزارة الصحة اليوم الخميس، 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 170 ألفًا و639، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 117 ألفًا و882، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1428 حالة، فيما بلغ إجمال الحالات النشطة 51 ألفًا و325، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و5 آلاف و85 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



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