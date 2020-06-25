«الزكاة والدخل» تطلق مبادرة توعوية باسم «ساعة توعية»

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الأربعاء، فقرة توعوية جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باسم «ساعة توعية»، يتم من خلالها تقديم معلومات توعوية حول عدد من اختصاصات الهيئة كالزكاة والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات التي تسهم في توعية المكلفين والأفراد .

وبدأت الفقرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عبر بثٍ مباشر، وتناولت في أول موضوعاتا «الأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%»؛ حيث قدمها المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، وحضرها ما يقارب 15 ألف شخص.

ويأتي إطلاق هذه الفقرة استمرارًا لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل في توعوية المكلفين والأفراد بشكل عام حول اختصاصاتها، إذ يشار إلى أن فقرة «ساعة توعية» سيتم تقديمها كل أسبوعين، من قبل المتحدث الرسمي للهيئة أو أحد مسؤولي الهيئة من ذوي الاختصاص.

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لمشاهدة البث

البث المباشر لـ ⁧#ساعة_توعية⁩ للحديث حول الأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% https://t.co/H8MhqIFu2F — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) June 24, 2020

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