أمير تبوك يوافق على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف الجامعة

وافق أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك، وذلك خلال رعايته لحفل خريجي الجامعة لعام 1441.

وثمن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، حرص أمير تبوك على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها، والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف، مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.