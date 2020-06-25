تدشين المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية في الشمالية

ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها، من خلال رؤية المملكة 2030، حيث تم تطوير الأنظمة والتشريعات وفرض مزيد من الغرامات على العابثين والمخالفين واستحداث الشرطة البيئية التي تراقب تطبيق الأنظمة.
دعا الأمير فيصل بن خالد الجميع لإنجاح مبادرة البصمة البيئية بالصورة النموذجية المثلى من خلال التنسيق في مرحلة التخطيط والتكامل في مراحل التنفيذ والمتابعة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والحفاظ على البيئة بمنطقة الحدود الشمالية وتنميتها بما يجعلها آمنة وصحية بشكل مستدام.
أهاب بالشركات والمؤسسات غير الربحية ذات الصلة والروابط البيئية للإسهام وأفراد المجتمع في الحد من التدهور البيئي من خلال التوعية المستمرة بأسباب التنمية البيئية وحمايتها ومخاطر تدهورها، وبالتوقف عن الصيد الجائر، ورمي المخلفات وقطع الأشجار.
يذكر أن المنصة الإلكترونية لمبادرة البصمة البيئية تتيح للجهات ذات العلاقة وجميع المهتمين والمتطوعين بالشأن البيئي تقديم اقتراحاتهم وآرائهم، إضافة للمتابعة المستمرة لجميع مشاريع المبادرة في المنطقة (التأهيل البيئي – استثمار المحميات التوعية البيئية – مراقبة تطبيق المعايير البيئية – مراقبة تطبيق المبادرات – الرعي والصيد).
كما تضم المكتبة الرقمية لهواة التصوير نادياً إلكترونياً يستعرضون فيه إبداعاتهم الفنية في التصوير، والتعبير عن قضايا البيئة ومكنوناتها في مختلف المجالات (الكواكب والنجوم - تاريخ الأرض - الصقور - الكمأ (الفقع) - الفياض والروضات - المخيمات والأمطار- التنوع الأحيائي).
وتتضمن المنصة أيضا معلومات عن أهم المحميات في المنطقة، وقسم للبيانات المفتوحة.
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