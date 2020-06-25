شراكة في التدريب بين معادن وجامعة الشمالية

بناءً على توجيهات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، حيال التنسيق والتعاون ما بين الجامعة وشركة معادن (وعد الشمال)، واستكمالاً للاتفاقية المبرمة بين الجامعة والشركة خلال العام الجامعي 1441/1440، وما تضمنتها من بنود تعزز التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب وتأهيل واستقطاب الخريجين، فقد عقد الاجتماع الأول لمكتب ارتباط شركة معادن (وعد الشمال) مع جامعة الحدود الشمالية بمقر المكتب في الجامعة عن طريق برنامج "Webex" وبحضور فريق عمل شركة معادن، حيث نوقشت آلية التدريب التعاوني والصيفي لطلبة الجامعة، وآلية التواصل بين أعضاء الفريقين، والإطار العام للبرامج والمشاريع المقترح تنفيذها خلال العام الجامعي القادم 1442/1441، وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على طريقة التواصل الرسمي بين الجامعة والشركة من خلال المكتب واعتماده كجهة رسمية وحيدة للتواصل بين ممثلي الشركة والجامعة، وكيفية تحقيق ذلك من خلال البنية التقنية المتاحة، فيما ستقوم شركة معادن بتزويد مكتب الارتباط بالبرامج التي تقدمها شركة معادن وشروط الالتحاق بها ومحتواها التدريبي والتأهيلي وفترات انعقادها.

وفي الختام اتفق فريقا العمل على تنسيق وتنظيم ورشة عمل مشتركة تقدمها الشركة لطلاب وطالبات الجامعة لتعريفهم بشركة معادن وبرامجها ومتطلباتها وعرض تجربة عددٍ من الخريجين الذين أصبحوا حالياً من منسوبي الشركة.