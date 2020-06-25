أمير نجران‬⁩ يستعرض إنجازات ⁧‫حرس الحدود ‬⁩

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بالإمارة، اليوم، إنجازات حرس الحدود، في إيجاز معلوماتي، قدمه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ. أشاد الأمير جلوي بالبطولات التي تسجلها القوات العسكرية، على الحد الجنوبي وفي الداخل، من القطاعات كافة، منوهًا بما تحظى به من الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة حرصا على أمان كل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة. من جهته أكد اللواء الذويخ عزم الجميع على مواصلة الجهود، والتضحية بالغالي والنفيس في خدمة الدين ثم الملك والوطن.



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