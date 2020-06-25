5084 مستفيدا من 27 فعالية في ملتقى جامعة بيشة

شهد ملتقى آفاق معرفية الصيفي بجامعة بيشة إقبالاً لافتًا مع انطلاقته أسبوعه الأول برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وسجلت برامج وفعاليات الملتقى مشاركة 5084 مستفيداً متضمنة 27 فعالية متنوعة عبر الوسائط الإلكترونية المعتمدة.

واشتملت الفعاليات على تقديم استشارات طبية عن بعد، ومحاضرة الهندسة العكسية، ودورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات الخريجين في اختبار القدرات للجامعيين، وندوة تحقيق كفاءة الإنفاق بين النظرية والتطبيق، ومحاضرة استخدام الأكسل في إعداد الاختبار ومخازن الاسئلة باللغتين العربية والإنجليزية، ومحاضرة عن دور المواطنة في الأمن الفكري، وعدة دورات لتطوير مهارات التواصل الحياتية باللغة الإنجليزية، ودورات لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، ودورة الإبداع في الأداء الإداري، ومحاضرة بعنوان: مقارنة بين أنظمة التكاليف التقليدية والحديثة، ودورة عن الطب المبني على البراهين، ودورة التعامل مع الأطفال والمراهقين: الأسس والفنيات الإرشادية، ومحاضرة بعنوان: كيف تختار تخصصك الجامعي؟ ودورة العمل التطوعي، ومحاضرة مدخل للطب والتعليم الطبي، ودورة مهارات المقابلة الشخصية، ومحاضرة مجتمعات الممارسات المهنية، ودورة إدارة فرق العمل، وورشة عمل وضع الخطط الدراسية على نماذج هيئة تقويم التعليم، ودورة إنترنت الأشياء.

يذكر أن الملتقى الذي يستمر حتى 30 ذي القعدة الحالي، يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، وتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة، بجانب تعزيز الشراكات المجتمعية بين الجامعة والمجتمع المحيط، وتعميق التواصل والتفاعل والتكامل بينها، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع مختلف المواقف والأزمات بشكل إيجابي.

وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني، أن مشاركة الجامعة في المبادرة التي أطلقها أمير منطقة عسير تحت شعار (مرحباً ألف في عسير) (تنزه بحذر)، تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية الإثرائية، مبيناً أن الملتقى الافتراضي هذا العام يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال استثمار الإجازة الصيفية لتنمية قدرات أفراد المجتمع وقطاعاته ومنسوبي الجامعة.