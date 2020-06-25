الشورى ولجانه يواصلان نقاش التقارير السنوية لعدد من الجهات

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم "عن بعد" جلساته العادية الثلاث، وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول أعماله.

ويستمع المجلس في جلسته العادية الـ47، الاثنين المقبل، إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1440/1439.

كما يناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1440/1439، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته وما قُدم عليه من توصيات، كما يناقش التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/1440 المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

تعديل نظام الجمعيات

يصوت المجلس على مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية المقدم من المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه، وذلك بعد أن تمت مناقشته في جلسة سابقة. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/1440، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/1440.

تقرير مركز الوثائق

يصوت المجلس في جلسته العادية الـ48، الثلاثاء القادم، على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440/1439، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس خلال مناقشته في جلسة سابقة. ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1440/1439.

ويطرح المجلس ضمن جلسته عددا من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440/1439 للتصويت، بعد أن يستمع لتقرير اللجنة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1441/1440، وما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات على تقرير الهيئة، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1441/1440، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1440، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1441/1440.

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تقرير الري

يستمع المجلس خلال الجلسة العادية الـ49، الأربعاء القادم، إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1440/1439، الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأنه، كما يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440/1439، ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441/1440، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/1440، وذلك بعد الاستماع إلى تقريري اللجنتين وما قدمتاه من توصيات للعرض والمداولة.

ويناقش كذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1441/1440، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات.

وتتناول الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي1441/1440، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24 والفقرة (2) من المادة الـ42، من نظام التحكيم المقدم للمجلس استناداً للمادة (23) من نظامه. اجتماعات اللجان

واصلت لجان المجلس المتخصصة عقد اجتماعاتها "عن بعد"، لتدارس الموضوعات المحالة إليها، تمهيدًا لرفع تقاريرها المتضمنة رأيها حيال هذه الموضوعات، تمهيدًا لطرحها أمام المجلس في جلسات قادمة.

وعقدت اللجنة المالية اجتماعا ناقش موضوعا معادا للمجلس بناءً على المادة (17) من نظامه، كما ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1440، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441/1440، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1441/1440.

كما استكملت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1440، في ضوء اجتماعها برئيس الهيئة ودراستها لمضامين التقرير. من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اجتماعا نوقش فيه عدد من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.