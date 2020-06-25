تدشين فعاليات صيف أحد رفيدة باحتياطات احترازية

دشن محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 1441، وحسن الوفادة، حيث قام وعدد من مديري الجهات الحكومية والأمنية، بتوزيع باقات الورد على عابري طريق الملك عبدالله المقابل لبلدية المحافظة ثم شاهد الحضور، استعراضا للدبابات النارية والسيارات الكلاسيكية، ثم توالت فقرات برنامج اليوم الأول للفعاليات بتقديم محاضرتين، كانت الأولى "دينية"، تحدث المحاضر فيها عن أزمة كورونا ، ونظمتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، بينما كانت الثانية "صحية"، تم الحديث فيها عن الجوانب والإجراءات الصحية من جميع جوانبها، ونظمها القطاع الصحي في المحافظة، فيما كان الجمهور على موعد مع حفل "الليلة الجنوبية"، الذي بدأ بقصيدة شعرية، ثم أوبريت، أداه المنشد سعيد بن وارد، واشتمل على عدد من الألوان الشعبية. يُذكر أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفعاليات. أبرز فعاليات صيف أحد رفيدة - استعراض السيارات الكلاسيكية - محاضرات دينية - محاضرات صحية - رياضة المشي Advertisements - مهرجان الأسرة والطفل - أمسيات ثقافية الهايكنج - مارثوان - تحجير السيارات - فنون تشكيلية - معسكرات صحراوية



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