تدشين فعاليات صيف أحد رفيدة باحتياطات احترازية

يُذكر أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفعاليات.
أبرز فعاليات صيف أحد رفيدة
- استعراض السيارات الكلاسيكية
- محاضرات دينية
- محاضرات صحية
- رياضة المشي
- مهرجان الأسرة والطفل
- أمسيات ثقافية الهايكنج
- مارثوان
- تحجير السيارات
- فنون تشكيلية
- معسكرات صحراوية
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