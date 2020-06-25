محتوى جديد لمواكبة الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين

تعمل إدارة التوجيه والإرشاد ممثلة بوحدة المحتوى والمعلومات بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة في الحرمين الشريفين على صياغة محتوى توجيهي وتوعوي وإرشادي لمنسوبي الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يكون مناسباً لعرضه على الشاشات الإلكترونية، وذلك إبرازاً لدور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي.

أوضح مدير وحدة المحتوى والمعلومات معتز حيدر أن الوحدة تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحرمين الشريفين، ويتم حصر المحتوى المعروض من قبل إدارات المسجد الحرام، حيث يقوم العاملون في هذه الوحدة على تدقيق المحتوى سواء في المسجد الحرام أو في مبنى الرئاسة ومعرفة أنواعها وفرزها حسب مواقعها ومدى الاستفادة منها.

من جانبه، بحث وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري مع مديري الإدارات العامة التابعة لوكالة المسجد الحرام عددا من المستجدات والأعمال الخدمية والفنية والإرشادية وسلامة وسير تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في رحاب البيت العتيق. أكد المنصوري خلال الاجتماع على بذل مزيد من الجهود والدراسات واستحداث عدد من الخيارات المتنوعة والمختلفة بما يرتبط بالخطط الميدانية، والاستعداد لاستقبال موسم حج العام الحالي 1441.

أشار المنصوري إلى أن الرئاسة تعكف على زيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد 19) والمنتشرة في جميع أنحاء العالم، وبين أن توجيهات ولاة الأمر تسعى دائما إلى خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحرصهم الكبير على ضمان سلامة الحجاج وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة. .