بدء التقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء فتح التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية في مختلف المناطق الخميس 4/ 11/ 1441، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الجديد 1442، وذلك عبر بوابة القبول الموحد في الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.tvtc.gov.sa أتاحت المؤسسة التقديم على البرامج التدريبية بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمختلف مناطق المملكة حتى تاريخ 17/ 11/ 1441، ومن المقرر أن يبدأ التدريب بتاريخ 11/ 1/ 1442.

ويسهم دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترة الصباحية الذي يمتد فيه التدريب لمدة تصل إلى سنتين ونصف السنة إلى تخريج الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التقنية التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، كما يصرف للمتدرب مكافأة شهرية مقدارها 990 ريالا شهريا، ويصرف لذوي الإعاقة مكافأة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وبهدف إكساب أفراد المجتمع المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية أتاحت المؤسسة برنامج تدريبي مسائي هو الأول من نوعه في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية لأفراد المجتمع ولمدة فصل تدريبي واحد، إضافةً إلى البرامج التدريبية المقدمة في الفترة الصباحية والتي بدأ التقديم عليها اليوم بمختلف المعاهد الصناعية المنتشرة بمناطق المملكة والبالغ عددها 63 معهدا، حيث يركز التدريب في هذه البرامج على الجانب العملي والمهاري، وتمنح تلك المعاهد شهادة معتمدة حول إتمام البرنامج، وتسهم تلك البرامج في التهيئة لسوق العمل في فترة تناسب احتياج قطاع الأعمال من القوى الوطنية المدربة.

أشارت المؤسسة إلى استمرار فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للتقديم على البرامج التدريبية بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، والكلية التقنية العالمية بالجعيمة (إتقان)، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1442، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa، وإتاحة التسجيل في الكليتين خلال الفترة من 29/ 10/ 1441 إلى 1/ 1/ 1442.

حيث تضم الكليتين العديد من التخصصات النوعية التي تلبي احتياج سوق العمل السعودي، والتي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.