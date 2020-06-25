بلدية بارق ومتطوعات نشامى عسير يراقبان المشاغل النسائية

نفذت بلدية محافظة بارق جولات رقابية على صالونات التجميل النسائية في بارق ومركز ثلوث المنظر بالتعاون مع متطوعات نشامى عسير ضمن مبادرة المساند البلدي.

وشملت الجولات 10 صالونات تجميل نسائية تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا الجديد المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تضمنت إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عميلة وإلغاء خدمات المساج وحمامات البخار، ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام، وتنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعاتي، وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وتم رصد عدد من المخالفات من قبل متطوعات المساند البلدي وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها لقسم صحة البيئة بالبلدية.

من جانبه، قدم رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن شكره لمتطوعات نشامى عسير في بارق جواهر آل محفوظ وشذى الشهري على جهودهما في مراقبة صالونات التجميل النسائية ضمن مبادرة المساند البلدي التي دشنتها بلدية بارق في 28 رمضان الماضي.