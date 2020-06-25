3 إصابات في حريق بالرياض ومطالبة بوقف مطاردة سيارة الإسعاف

باشرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، صباح أمس، حادث حريق بأحد المصانع جنوب الرياض بحي المشاعل، وباشرت 5 فرق إسعافية الموقع، إضافة إلى عربتي كوارث تابعتين للهيئة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل: إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 11:43 بوجود حريق في أحد المصانع من الدفاع المدني، وتم توجيه 5 فرق إسعافية وعربتي كوارث وتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة إلى 6 فرق إسعافيه داعمة من جهات صحية أخرى، وتبين وجود 3 إصابات طفيفة تم تقديم الخدمات الإسعافية لها بالموقع.

وبعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع تمت إعادة الفرق الإسعافية للمراكز، وبقاء فرقة إسعافية واحدة متمركزة حتى انتهاء الحدث عند الساعة الـ4.50 عصراً.

طالب الجلاجل قائدي المركبات بإفساح المجال لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة حتى تتم مباشرة الحالة والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، وعدم ملاحقة سيارات الهلال الأحمر أثناء نقلها الحالات حيث يشكل خطراً على الفرقة الإسعافية ويؤخر وصولها بسبب هذه الممارسات غير المسؤولة.