السعودية اليوم / بلدية رفحاء تفعّل خدمة "حجز موعد" عبر بوابة بلدي الالكترونية



رفحاء 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

فعّلت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية, خدمة حجز موعد الالكتروني لمراجعة البلدية لإجراء خدمة ضرورية غير متوفرة عبر بوابة بلدي ولتنظيم الزيارات ومنع ازدحام المراجعين مع التقيد بالاجراءات الصحية ‏الوقاية "نعود بحذر".

وحثت البلدية، المستفيدين من خدماتها إلى أهمية تقيدهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة، وذلك أثناء زيارتهم لمقر البلدية مع الاستمرار في تقديم جميع الخدمات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية على مدار الساعة.

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19:33ت م

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