السعودية اليوم / الصحة الجزائرية : 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 878 حالة وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 128 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 8920 حالة شفاء.

// انتهى //

19:29ت م

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الجزائر 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر تسجيل 197 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12445 إصابة.وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 878 حالة وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 128 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 8920 حالة شفاء.// انتهى //19:29ت م0215

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