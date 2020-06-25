السعودية اليوم / تسجيل 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

سجلت العراق 2437 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1437 حالة وفاة, كما سجلت 1237 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18051 حالة شفاء.

// انتهى //

19:28ت م

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بغداد 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت العراق 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 39139 إصابة, توزعت على محافظات "بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالي وميسان والأنبار وكركوك وصلاح الدين ودهوك والمثنى ودهوك".وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1437 حالة وفاة, كما سجلت 1237 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18051 حالة شفاء.// انتهى //19:28ت م0214

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