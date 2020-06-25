السعودية اليوم / رئيس منتدى علماء أفريقيا: قرار المملكة بشأن الحج هذا العام يضمن تحقيق فريضة الحج مع حفظ الأنفس



الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أكد فضيلة رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي, أن قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام، 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لآداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة قرار حكيم ومؤصل شرعا ويراعي المحافظة على أداء فريضة الحج وكذلك المحافظة على الأنفس بما يمثل ذلك من مقاصد شرعية نظرا للظرفية الحالية التي تعيشها البشرية بسبب تداعيات جائحة

ونوه في بيان بحهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين خاصة حجاج بيت الله الحرام فقد ظلت المملكة دوما حريصة على أن يؤدي المسلمون هذه الفريضة في أجواء يعمها الأمن والأمان والسكينة مع توفر جميع الخدمات.

وأكد ضرورة التزام جميع الحجاج بالضوابط الصحية المنصوص عليها، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا ويكشف هذا البلاء عن الأمة والعالم أجمع.

// انتهى //

19:22ت م

0209



الرياض 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأكد فضيلة رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي, أن قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام، 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لآداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة قرار حكيم ومؤصل شرعا ويراعي المحافظة على أداء فريضة الحج وكذلك المحافظة على الأنفس بما يمثل ذلك من مقاصد شرعية نظرا للظرفية الحالية التي تعيشها البشرية بسبب تداعيات جائحة كورونا ونوه في بيان بحهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين خاصة حجاج بيت الله الحرام فقد ظلت المملكة دوما حريصة على أن يؤدي المسلمون هذه الفريضة في أجواء يعمها الأمن والأمان والسكينة مع توفر جميع الخدمات.وأكد ضرورة التزام جميع الحجاج بالضوابط الصحية المنصوص عليها، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا ويكشف هذا البلاء عن الأمة والعالم أجمع.// انتهى //19:22ت م0209

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