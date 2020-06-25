السعودية اليوم / وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال عقار رمديسيفير لعلاج كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي



لاهاي 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس

وقالت الوكالة التي تتخذ من امستردام مقراً، في بيان، إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءا من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسيجين.

وأظهرت دراسة للوكالة أنّ المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون رمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعدّ هذا العقار الذي كان أنتجه مختبر غلياد الأمريكي لعلاج الحمى النزفية ايبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقاً لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.

// انتهى //

19:13ت م

0206



لاهاي 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة التي تتخذ من امستردام مقراً، في بيان، إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءا من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسيجين.وأظهرت دراسة للوكالة أنّ المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون رمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.ويعدّ هذا العقار الذي كان أنتجه مختبر غلياد الأمريكي لعلاج الحمى النزفية ايبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقاً لاختبارات سريرية واسعة.وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.// انتهى //19:13ت م0206

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