السعودية اليوم / السودان تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 95 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 556 حالة وفاة, بينما سجلت 3806 حالات شفاء.

// انتهى //

19:09ت م

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الخرطوم 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و8 حالات وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8984 ألف إصابة.وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 556 حالة وفاة, بينما سجلت 3806 حالات شفاء.// انتهى //19:09ت م0204

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