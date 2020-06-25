السعودية اليوم / الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس

وقالت في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لـ 13 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، و︎حالة لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل الخاصة بالمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى787 حالة.

// انتهى //

19:09ت م

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عمّان 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1086 إصابة.وقالت في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لـ 13 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، و︎حالة لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل الخاصة بالمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى787 حالة.// انتهى //19:09ت م0203

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