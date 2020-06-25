الجمارك: القيمة المضافة على السلع المفسوحة قبل 30 يونيو 5%

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمارك السعودية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تطبق على السلع المستوردة التي يتم فسحها قبل نهاية يونيو الجاري.

زيادة ضريبة القيمة المضافة

وقالت الجمارك السعودية إنه وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ولنظام ضريبة القيمة المضافة الساري في المملكة، تفرض الضريبة على السلع المستوردة بنسبتها المستحقة والمطبقة في تاريخ الاستيراد، ولن يتم احتساب النسبة المعدلة 15% على السلع التي يتم استيرادها (فسحها) قبل نهاية 30 يونيو 2020م.

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السلع المستثناة من القيمة المضافة

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، كشف في وقت سابق عن السلع التي يتم عليها تطبيق زيادة الضريبة المضافة وتلك المستثناة منها بعد زيادة الضريبة من 5 إلى 15%.وأوضح أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي وبعض الخدمات المالية. ولفت إلى أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، اعتبارًا من مطلع يوليو، ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة. ولفت المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة ووزارة التجارة لمنع أي تلاعب في تطبيق الضريبة المضافة من التجار.

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