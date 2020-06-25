أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة التي تم رصدها اليوم في مدن ومناطق المملكة حيث بلغت درجة الحرارة فيها 46 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت كل من ينبع والأحساء 45 درجة، فيما سجلت الدمام 44 درجة، فيما كانت درجة الحرارة في كل من وادي الدواسر والمدينة المنورة 43 درجة.

وكانت أقل درجات الحرارة المسجلة اليوم في أبها والدمام حيث سجلت المدينتان 30 و28 على التوالي.

Advertisements

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، نجران ) كذلك على طول الساحل الغربي، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









