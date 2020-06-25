مختص لـ” المواطن”: ارتفاع تكاليف الطيران سيستمر عامين

2020-06-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

توقع الخبير السياحي عادل البيك أن يستمر ارتفاع تكاليف الطيران على مدى العامين المقبلين مع استمرار معاناة الشركات من آثار جائحة كورونا.

حدود ارتفاع تكاليف الطيران

وتوقع البيك أن يشهد قطاع الطيران في العالم خلال جائحة كورونا، ومع التشغيل الجزئي لحركة الطيران ارتفاعًا في قيمة التذاكر ورسوم الضرائب في المطارات، وعزا ذلك إلى تأثر قطاع الطيران خلال فترة الجائحة بخسائر فادحة ترتب عليها توجه بعض شركات الطيران بالاستغناء عن 60% من الموظفين وإغلاق الكثير من مكاتب الطيران، وهذا الأمر طبيعي ومتوقع مع ضعف الموارد المالية وعدم وجود خطط بديلة للتعويض.

ضعف حركة السفر

وأكد أن هذه الفترة ستشهد ضعفًا في حركة السفر والطيران الدولي بسبب عدم انتهاء جائحة كورونا، وتأثر الحركة السياحية العالمية، إذ أن حركة السفر ستكون نشطة في السفر الداخلي في جميع الدول، أما السفر الخارجي فإنه سيحتاج إلى أعوام حتى يسترد عافيته.

توقعات النقل الجوي

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) قد توقع ألّا تكون عودة حركة النقل الجوي إلى المستوى الذي كانت عليه سابقًا، قبل العام 2023 حتى مع عودة الرحلات الداخلية هذا الصيف يليها استئناف أبطأ بكثير لحركة الطائرات الدولية.

وتعتبر المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران أن في العام 2021 ستكون حركة النقل الجوي (التي تُقاس بعدد الكيلومترات المدفوعة من جانب الركاب) أقلّ بـ24% من المستوى الذي كانت عليه عام 2019، بناءً على استئناف الرحلات الداخلية في الفصل الثالث من العام 2020.

سرعة فتح الحدود

وتشير المنظمة إلى أن الاستئناف يعتمد على سرعة فتح الحدود ووتيرة النمو العالمي، بالإضافة إلى أن التأثير على قطاع السفر لمسافات طويلة “سيكون بدرجة أكبر وسيدوم أكثر”.

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وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا بحيث إن القيود على التنقلات ستبقى مفروضة في الفصل الثالث من العام الحالي، يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن تسجل حركة النقل الجوي تراجعًا بنسبة 34% في العام 2021.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته “إياتا“، فإن 58% من الركاب الذين شاركوا في الإحصاء سيحدّون في البداية من تحركاتهم على الإقامة في بلادهم.

وقال المدير العام لـ”إياتا” أليكسندر دو جونياك “هذا الأمر يجعل تدابير السلامة الصحية المشتركة للسفر في الطائرة أكثر أهمية” معربًا عن خشيته من تأثير التدابير الأحادية.

وأوضح أن هناك محادثات جارية على المستوى الدولي لتحديد عدد معين من التدابير الرقابية والإجراءات الصحية المشتركة.

وتدعو المنظمة إلى الجمع بين تدابير مختلفة بما فيها ارتداء القناع الواقي وقياس حرارة أجسام الركاب، بانتظار اكتشاف لقاح، بالإضافة إلى جوازات سفر مناعية أو فحوصات للكشف عن كوفيد-19، يمكن استخدامها على نطاق واسع.

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