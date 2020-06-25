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2020-06-25 مواطنة ثلاثينية تضع 4 توائم في الأحساء متابعات الخليج 365 - واس وضعت مواطنة سعودية في الأحساء أربعة توائم وجميعهم بصحة جيدة بعد عملية قيصرية تكللت بالنجاح. Advertisements تفاصيل ولادة 4 توائم بالأحساء وأجرت الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء، عملية قيصرية لسيدة سعودية في العقد الثالث من العمر بعد أسبوع حملها الخامس والثلاثين، أنجبت أربعة أطفال منهم (3) إناث وذكر واحد، بمشاركة (8) أطباء، و (12) متخصصا من الكادر الفني تكللت والحمد لله بالنجاح.

وتتمتع الأم وجميع أطفالها الذين تراوحت أوزانهم بين (2) إلى (2.25) كيلو جرام بصحة جيدة، ويحظون بالعناية والمتابعة في قسم حديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

يذكر أن الفرق الطبية المشاركة بقيادة استشاري النساء والتوليد الدكتور أحمد خيرى الغايش، وأخصائية النساء والتوليد الدكتورة جيهان لطفي، عقدت عدة اجتماعات تحضيرية لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم ومواليدها.



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