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الرويلي يرعى تخريج دفعتين من كلية القيادة والأركان
خطة لتحويل الكلية إلى جامعة الدفاع الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة تخريج دورتين برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان.
الرويلي يرعى تخريج طلاب القيادة والأركان
ورعى الرويلي، اليوم الخميس الرابع من شهر ذي القعدة 1441هـ، حفل تخريج دورة الحرب (١١) ودورة القيادة والأركان (46)، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا.
تنفيذ المنهج التعليمي بطرق إبداعية
وتابع: على الرغم من المتغيرات الطارئة التي تخللت مع حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد كانت التوجيهات السريعة بتبني خيار التعليم عن بُعد في دورتي الحرب والقيادة والأركان في تحقيق الأهداف التعليمية، لقد رسمت هذه التجربة فضاءً واسعًا لولادة الأفكار في المناقشة والطرح، الأمر الذي يؤكد استعداد الكلية لتطبيق التعليم عن بُعد كخيار استراتيجي لتحسين نوعية التعليم وجودة مخرجاته وتوافق نظمها مع مجتمع المعرفة الرقمية.
وفي جانب آخر لهذا العام، فقد انطلقت بين أروقة هذا الصرح مرحلة جديدة لتحول الكلية إلى جامعة الدفاع الوطني، ولقد تم تعزيز الجهود لتهيئة كلية القيادة والأركان لخطة التحول، من خلال وضع أساس متين لانطلاق المبادرات وتحقيق العديد من المكتسبات السريعة.
تأسيس قسم إدارة الدارسين والخريجين
وأضاف في كلمته أن التوجيهات لمجلس الكلية الأعلى مؤخرًا في تأسيس قسم إدارة الدارسين والخريجين ليتم إطلاقه بالتزامن مع حفل التخرج لهذا العام، حرصًا على أن يكون هناك حلقة اتصال دائمة وقوية مع الخريجين لتعزيز روح الانتماء وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لهم في المستقبل.
وفي ختام كلمته هنأ الخريجين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في عملهم. بعد ذلك تم إعلان النتائج وتكريم المتفوقين.
الجدير بالذكر أن المشاركين في هذه الدورة عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة والقوات العسكرية الأخرى، وكذلك عدد من ضابط الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لما وصلت إليه كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة من مكانة علمية وعسكرية احترافية، وبما قدمته قيادتنا الحكيمة من إمكانات ودعم في جميع المجالات.
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