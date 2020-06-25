، "مونبيلييه" الفرنسي يرفض عرض "الأهلي" لضمّ لاعبه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمبلغ 2.4 مليون يورو

قالت صحيفة "getfootballnewsfrance" إن إدارة النادي الأهلي أرسلت عرضًا لضم لاعب المحور الفرنسي داميان لو تاليك.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الإدارة الأهلاوية بلغ نحو 2.4 مليون يورو، إلا أن اللاعب وناديه رفضوا العرض لرغبة الطرفين في الاستمرار معًا.

الجدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد تحدّثت عن رغبة الأهلي في التخلص من لاعب المحور البرازيلي جوزيف دي سوزا بسبب راتبه المرتفع.

اللاعب الفرنسي لو تاليك الخليج 365 له اللعب في أندية: رين الفرنسي، وانتقل منه لبروسيا دورتموند، ونانت ومونبلييه الفرنسيين، ويبلغ من العمر 30 عامًا.