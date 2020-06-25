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وصل محترف النصر "النيجيري" أحمد موسى، ومدرب الفريق الكروي الأول "البرتغالي" روي فيتوريا، صباح اليوم الخميس، إلى الرياض، كما وصل مدرب التعاون كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، وفيليب قوفيه مدرب الجبلين، وذلك عبر طائرة خاصة مشتركة.
وتعود الأندية خلال الفترة الحالية إلى تدريباتها، بعد السماح لها منذ الأحد الماضي، لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.
أحمد موسى يصل للرياض.. الكشف الطبي بانتظاره في النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-25
وصل محترف النصر "النيجيري" أحمد موسى، ومدرب الفريق الكروي الأول "البرتغالي" روي فيتوريا، صباح اليوم الخميس، إلى الرياض، كما وصل مدرب التعاون كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، وفيليب قوفيه مدرب الجبلين، وذلك عبر طائرة خاصة مشتركة.
وتعود الأندية خلال الفترة الحالية إلى تدريباتها، بعد السماح لها منذ الأحد الماضي، لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:15 PM
وصول "فيتوريا" ومدرب التعاون والفيحاء بطائرة خاصة
وصل محترف النصر "النيجيري" أحمد موسى، ومدرب الفريق الكروي الأول "البرتغالي" روي فيتوريا، صباح اليوم الخميس، إلى الرياض، كما وصل مدرب التعاون كامبيلوس، ومدرب الفيحاء خورخي سيماو، وفيليب قوفيه مدرب الجبلين، وذلك عبر طائرة خاصة مشتركة.
وتعود الأندية خلال الفترة الحالية إلى تدريباتها، بعد السماح لها منذ الأحد الماضي، لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل.
، أحمد موسى يصل للرياض.. الكشف الطبي بانتظاره في النصر ،
المصدر : الخليج 365
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