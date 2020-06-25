، بعد عودة الحياة الطبيعية.. رياضة المشي بحائل تستهوي محبيها ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
اجتذبت مضامير المشاة في حائل مرتاديها من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة الطبيعية، وسط التزام الجميع في التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، تحت شعار "نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.
وأكد عدد من الممارسين أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي؛ قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.
بعد عودة الحياة الطبيعية.. رياضة المشي بحائل تستهوي محبيهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-25
اجتذبت مضامير المشاة في حائل مرتاديها من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة الطبيعية، وسط التزام الجميع في التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، تحت شعار "نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.
وأكد عدد من الممارسين أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي؛ قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:11 PM
بشعار "نعود بحذر" والتقيد بتطبيق "البروتوكولات"
اجتذبت مضامير المشاة في حائل مرتاديها من جميع الأعمار من المواطنين والمقيمين بحذر، وذلك تزامنًا مع عودة الحياة الطبيعية، وسط التزام الجميع في التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها "البروتوكولات" الصحية للأماكن الترفيهية المفتوحة في التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية والقماشية، تحت شعار "نعود بحذر" للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد.
وأكد عدد من الممارسين أن اللوحات الإرشادية في توجيه وإرشاد الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها وعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي؛ قد أسهمت في تشجيع الجميع على الاستمرار في ممارسة رياضة المشي والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي لما يعود ذلك على جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية.
، بعد عودة الحياة الطبيعية.. رياضة المشي بحائل تستهوي محبيها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الحياة الطبيعية.. رياضة المشي بحائل تستهوي محبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.