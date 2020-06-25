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أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، فقرة توعوية جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باسم "ساعة توعية"، تتضمن تقديم معلومات توعوية حول عدد من اختصاصات الهيئة كالزكاة والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات التي تسهم في توعية المكلفين والأفراد.
وتناولت الفقرة في أول مواضيعها "الأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%"؛ حيث قدمها المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، وحضرها ما يقارب 15 ألف شخص.
ويأتي إطلاق هذه الفقرة استمرارًا لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل في توعية المكلفين والأفراد بشكل عام حول اختصاصاتها؛ حيث يشار إلى أن فقرة "ساعة توعية" سيتم تقديمها كل أسبوعين من قبل المتحدث الرسمي للهيئة أو أحد مسؤولي الهيئة من ذوي الاختصاص.الزكاة والدخل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 06:13 PM
تناولت الأحكام الانتقالية لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة
أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، فقرة توعوية جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باسم "ساعة توعية"، تتضمن تقديم معلومات توعوية حول عدد من اختصاصات الهيئة كالزكاة والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات التي تسهم في توعية المكلفين والأفراد.
وتناولت الفقرة في أول مواضيعها "الأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%"؛ حيث قدمها المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي، وحضرها ما يقارب 15 ألف شخص.
ويأتي إطلاق هذه الفقرة استمرارًا لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل في توعية المكلفين والأفراد بشكل عام حول اختصاصاتها؛ حيث يشار إلى أن فقرة "ساعة توعية" سيتم تقديمها كل أسبوعين من قبل المتحدث الرسمي للهيئة أو أحد مسؤولي الهيئة من ذوي الاختصاص.
، "الزكاة والدخل" تطلق مبادرة جديدة باسم "ساعة توعية" ،
المصدر : الخليج 365
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