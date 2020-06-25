السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:40 مساءً, 25 يونيو 2020 م المناطق - واس التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة وهم: سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج اويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا انتي روتوفيوري، والقائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الاسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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