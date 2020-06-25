السعودية | آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:54 مساءً, 25 يونيو 2020 م المناطق - الرياض حصل المقدم الركن عبدالله بن سعد آل رفيع الأحمري على دورة القيادة والأركان وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، تهانينا وألف مبروك.

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