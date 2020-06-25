شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث علاقات التعاون مع سفراء الدول الاسكندنافية والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الاسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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