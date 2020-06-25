شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حصة عسير من المياه المحلاة الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

• تنفيذ 48 مشروعًا حيويًا بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار ريال

واصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي اليوم, تفقده للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة، إذ وقف ميدانيًا في منطقة عسير على أبرز المشروعات الجاري تنفيذها واستعراض سير أعمال التنفيذ، حيث يتم تنفيذ 48 مشروعًا حيويًا بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار ريال، وذلك لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية، وزيادة نسبة التغطية، لاسيما أن المنطقة تُعد الوجهة الأولى سياحيًا في المملكة خلال فصل الصيف.

وطمأن الموكلي عملاء الشركة في المنطقة، بأنها وشريكها الرئيسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفقا على رفع نسبة الضخ للمنطقة إلى أكثر من 310 ألف متر مكعب يوميًا بزيادة 30 ألف م3، بالإضافة إلى 10 آلاف متر مكعب من المصادر الحالية، ستدعم المنطقة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لتوفير دعمًا استثنائيًا لحصتها خلال فصل الصيف.

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وبين الموكلي أن الشركة وضعت عدد من الخطط التشغيلية لاستقبال موسم صيف هذا العام 2020، في منطقة عسير، من أجل توفير أكبر كمية من المياه لأهاليها وزوارها خلال هذا الفصل الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وشاهد خلال زيارته مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عرضًا مرئيًا للمشاريع، ونظام إدارة الصهاريج.

وأكد الموكلي أن الفرق الميدانية جاهزية وتعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرار خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة في المنطقة، موضحاً أنه يجري دراسة جميع طلبات العملاء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تسريع تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق المتأثرة بسبب نقصها.