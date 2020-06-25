تسجيل 38 حالة كورونا في جازان وتعافي 45 حالة

2020-06-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 38 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 7 مدن، حيث سجلت جازان 9 إصابات، وبيش 19 إصابة، وصامطة 5 إصابات، والطوال إصابتين، وأبو عريش إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، والموسم إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 38 حالة شفاء، وحالة وفاة في مدينة جازان.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1970 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1527 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 420 حالة.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3372 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 170639 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 117882 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1428 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 51325 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2206 حالة.

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