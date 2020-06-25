- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تسجيل 38 حالة كورونا في جازان وتعافي 45 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تسجيل 38 حالة كورونا في جازان وتعافي 45 حالة
الحالات الجديدة رصدت في 7 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
ارتفعت حصيلة كورونا في جازان اليوم 38 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 7 مدن، حيث سجلت جازان 9 إصابات، وبيش 19 إصابة، وصامطة 5 إصابات، والطوال إصابتين، وأبو عريش إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، والموسم إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 38 حالة شفاء، وحالة وفاة في مدينة جازان.
إجمالي حالات كورونا في جازان
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 1970 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1527 حالة، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 420 حالة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3372 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 170639 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 117882 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1428 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 51325 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2206 حالة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 38 حالة كورونا في جازان وتعافي 45 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.